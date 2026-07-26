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Independiente con Maximiliano Gutiérrez sorprendió como visitante a Estudiantes en la liga argentina

Publicado: | Fuente: ESPN
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Independiente que contó con Maximiliano Gutiérrez como titular y fue sustituido al minuto 84, sorprendió y venció 2-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio "Jorge Luis Hirschi" por la primera fecha del Torneo de Clausura en la Liga Profesional Argentina. Los goles del encuentro fueron anotados por Gabriel Avalos y Santiago Montiel. Luciano Cabral permaneció todo el encuentro en el banco de los suplentes.

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