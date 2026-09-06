Santos aprovechó los errores de Internacional y la expulsión de Matheus Bahia para imponerse por 3-2 en el Beira-Rio, en un partido que encaminó con tres goles en el primer tiempo gracias a un doblete de Gabigol y otro tanto de Christian Oliva. El cuadro local reaccionó en el complemento con descuentos de Braian Aguirre y Bruno Henrique, pero no logró evitar una nueva derrota y amplió a 10 partidos su racha sin triunfos en el Brasileirao. El defensor chileno Guillermo Maripán fue suplente en Internacional y no se movió del banco durante todo el encuentro.

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