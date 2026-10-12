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El crucial triunfo que encumbró a San Luis como nuevo puntero del Ascenso

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San Luis de Quillota venció por 1-0 a Deportes Puerto Montt como visitante en el Estadio Chinquihue, transformándose en el nuevo puntero de la Liga de Ascenso aprovechando la derrota de Cobreloa a falta de tres fechas para el final del torneo.

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