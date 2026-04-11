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Audax sumó su cuarta derrota consecutiva tras caer ante la UC en La Florida

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Audax Italiano sumó su cuarta derrota consecutiva, sumando torneo local y Copa Sudamericana, tras caer 4-3 ante Universidad Católica en el Estadio Bicentenario de La Florida por la novena fecha de la Liga de Primera.

Los goles del encuentro fueron anotados por Clemente Montes, Justo Giani, Matías Palavecino y Juan Ignacio Díaz para los "Cruzados", meintras que Giovani Chaverano, Franco Troyansky y Marco Collao anotaron para los "tanos". Este último se fue expulsado junto a Favian Loyola.

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