Los 17 campeones de Catar 2022 que citó Argentina para defender el título en el Mundial 2026
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de PSG para su segunda final consecutiva de Champions League
La alineación de Arsenal para enfrentar la final de la UEFA Champions League
El tierno anuncio de la pareja de Alexis: se van de vacaciones en familia
Fotos Recientes
Cobresal cayó como local ante Ñublense y agravó su crisis en la Liga de Primera
Los 17 campeones de Catar 2022 que citó Argentina para defender el título en el Mundial 2026
Clemente Montes figuró en el equipo ideal de la semana en la Copa Libertadores
El técnico Lionel Scaloni citó a 17 campeones del mundo en Catar 2022 en la nómina de 26 jugadores que defenderán el título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Albiceleste jugará en el Grupo J con Argelia, Jordania y Austria.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados