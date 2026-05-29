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Los 17 campeones de Catar 2022 que citó Argentina para defender el título en el Mundial 2026

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El técnico Lionel Scaloni citó a 17 campeones del mundo en Catar 2022 en la nómina de 26 jugadores que defenderán el título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Albiceleste jugará en el Grupo J con Argelia, Jordania y Austria.

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