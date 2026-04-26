Cobresal lamentó su sexta derrota consecutiva tras caer 3-1 ante Everton en el Estadio Sausalito por la fecha 11 de la Liga de Primera. Los goles del encuentro fueron anotados por Nicolás Baeza, Cristián Palacios y Alan Medina para los "Ruleteros"; mientras que Steffan Pino marcó para los "Mineros".

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