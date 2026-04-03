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Cobresal sigue en zona de descenso tras caer con Coquimbo y sumar su quinto partido sin ganar

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Cobresal cayó 3-2 ante Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" por la octava fecha de la Liga de Primera y sigue en zona de descenso con 7 puntos, sumando su quinto partido sin ganar. Los goles del encuentro fueron de Alejandro Azócar, Nicolás Johansen y Cristián Zavala para los "Piratas", mientras que Julián Brea y Benjamín Valenzuela marcaron para los "Mineros".

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