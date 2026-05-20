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La formación de la UC para el crucial duelo ante Barcelona

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Universidad Católica afronta este jueves un duelo clave ante Barcelona SC por Copa Libertadores y para ese duelo el técnico Daniel Garnero tiene prácticamente definido el equipo.

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