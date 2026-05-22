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Niebla y rascacielos: la increíble postal del Titanium y el Costanera

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Los edificios Titanium La Portada (205 metros) y Gran Torre Costanera (300 metros) -parte del complejo Costanera Center- permitieron una increíble postal durante este viernes 22 de mayo, gracias a la neblina que cubrió la Región Metropolitana y que quebraron gracias a su gran altura.

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