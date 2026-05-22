Niebla y rascacielos: la increíble postal del Titanium y el Costanera
Publicado:
Fotos Destacadas
Presidente se reúne con el gabinete en Cerro Castillo
El importante festejo de la UC ante Barcelona en el Claro Arena por la Libertadores
"Goleador enmascarado": Zampedri salió con protección facial al duelo con Barcelona
Fotos Recientes
Niebla y rascacielos: la increíble postal del Titanium y el Costanera
Los Knicks se mostraron imparables y aumentaron su ventaja ante Cleveland
Presidente se reúne con el gabinete en Cerro Castillo
Los edificios Titanium La Portada (205 metros) y Gran Torre Costanera (300 metros) -parte del complejo Costanera Center- permitieron una increíble postal durante este viernes 22 de mayo, gracias a la neblina que cubrió la Región Metropolitana y que quebraron gracias a su gran altura.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados