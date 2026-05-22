La Municipalidad de Peñalolén estrenó una intervención artística en los accesos de la estación Grecia de la Línea 4 del Metro, como parte de un plan de recuperación de uno de los principales ejes viales de la comuna, tras el desalojo del comercio informal en la rotonda homónima.

Este proyecto en Avenida Grecia es ejecutado por la brigada muralista RUA junto a jóvenes de la comuna y la artista Estefanía Leighton, e incluye murales inspirados en figuras de aves y mujeres, diseñados a partir de consultas vecinales. La iniciativa busca intervenir dos accesos de alto flujo, por los que transitan diariamente más de 30 mil personas.

El alcalde Miguel Concha señaló que la medida forma parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y mejorar el entorno urbano: "Queremos devolver la identidad y sentido de pertenencia a todos los sectores de Peñalolén que en algún momento fueron tomados por la ilegalidad y la inseguridad", afirmó.

Ya se completó el acceso sur de la estación y comenzaron los trabajos en el acceso norte. La intervención forma parte de un plan mayor de mejoramiento de Avenida Grecia, que será desarrollado en etapas y cuyas acciones se comunicarán durante los próximos meses.

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