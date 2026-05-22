Montiel aprovechó un fallo de Flores para sellar la igualdad de Everton y Coquimbo
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En el inicio de la fecha 13, Coquimbo Unido inicia ganando ante Everton con gol de Nicolás Johansen, pero al minuto 90 el portero "pirata" Gonzalo Flores tuvo un error que fue aprovechado por Nicolás Montiel para marcar el 1-1 definitivo en Sausalito.
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