Un trágico accidente se registró durante la tarde del feriado del 21 de mayo en la Autopista Central, en su variante General Velásquez, cuando en el sector Los Diamantes -en la comuna de Renca- un camión perdió el control en una zona curva y su carga de fardos cayó sobre la calzada.

Los bloques de pasto salieron expelidos en diversas direcciones y algunos impactaron un auto que circulaba cerca, y ese choque causó la muerte de una adulta mayor que viajaba junto a otras cinco personas en el vehículo menor. Otros dos pasajeros -menos de edad- quedaron con heridas.

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