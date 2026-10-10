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Guillermo Pacheco marcó la "ley del ex" para el tardío 1-1 de Cobresal ante Universidad de Cocnepción en el inicio de la fecha 24 de la Liga de Primera. En el retorno del torneo, el cuadro "minero" sacó un valioso empate que mantuvo a su rival en el penúltimo puesto disputando la zona de descenso.
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