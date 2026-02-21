Colo Colo firmó su tercera victoria al hilo en la Liga tras batir a O'Higgins en El Teniente
Colo Colo, con un solitario gol de Claudio Aquino, venció a O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Con la victoria, los albos firmaron su tercer triunfo consecutivo en el torneo.
