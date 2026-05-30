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Colo Colo sumó su quinta victoria consecutiva en la Liga de Primera tras batir a La Serena

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Colo Colo sumó su quinta victoria consecutiva en la Liga de Primera tras vencer 4-2 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la fecha 14. Los goles del encuentro fueron anotados por Víctor Felipe Méndez, Leandro Hernández, Lautaro Pastrán y Francisco Marchant para los albos, mientras que Bruno Gutiérrez y Diego Rubio anotaron para los "Papayeros".

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