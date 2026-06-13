Colo Colo cerró la primera rueda de la Liga de Primera con otro triunfo consecutivo y 12 puntos de distancia con Coquimbo Unido y Palestino tras un 3-0 ante un Cobresal en caída libre, a solo dos unidades de los colistas Deportes Concepción y Unión La Calera, que aún deben jugar sus respectivos partidos.

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