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Colo Colo cerró la primera rueda de la Liga de Primera con otro triunfo consecutivo y 12 puntos de distancia con Coquimbo Unido y Palestino tras un 3-0 ante un Cobresal en caída libre, a solo dos unidades de los colistas Deportes Concepción y Unión La Calera, que aún deben jugar sus respectivos partidos.
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