Huachipato logró su tercer triunfo consecutivo en la Liga de Primera gracias a una remontada de 2-1 ante Palestino, con anotaciones de Cris Martínez y Lionel Altamirano en el lado "acerero".

Respecto a los "árabes", dejaron ir una ventaja que pudo significar su primera victoria en el torneo nacional.

