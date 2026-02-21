Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago32.6°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Cris Martínez y Altamirano guiaron a Huachipato ante un Palestino que aún no festeja

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Huachipato logró su tercer triunfo consecutivo en la Liga de Primera gracias a una remontada de 2-1 ante Palestino, con anotaciones de Cris Martínez y Lionel Altamirano en el lado "acerero".

Respecto a los "árabes", dejaron ir una ventaja que pudo significar su primera victoria en el torneo nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados