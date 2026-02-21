Cris Martínez y Altamirano guiaron a Huachipato ante un Palestino que aún no festeja
Huachipato logró su tercer triunfo consecutivo en la Liga de Primera gracias a una remontada de 2-1 ante Palestino, con anotaciones de Cris Martínez y Lionel Altamirano en el lado "acerero".
Respecto a los "árabes", dejaron ir una ventaja que pudo significar su primera victoria en el torneo nacional.
