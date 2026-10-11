Cristopher Díaz fue héroe de La Calera en el sufrido empate ante D. Concepción en Collao
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Cristopher Díaz fue el héroe de Unión La Calera, al anotar en el último minuto el gol del empate 1-1 ante Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa", por la fecha 24 de la Liga de Primera. El tanto de los lilas fue de Ethan Espinoza.
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