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Cristopher Díaz fue héroe de La Calera en el sufrido empate ante D. Concepción en Collao

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Cristopher Díaz fue el héroe de Unión La Calera, al anotar en el último minuto el gol del empate 1-1 ante Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa", por la fecha 24 de la Liga de Primera. El tanto de los lilas fue de Ethan Espinoza.

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