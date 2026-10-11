Dos penales permitieron la polémica remontada de Everton ante La Serena
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Everton, con dos discutidos penales en los últimos 15 minutos, logró remontar por 3-2 ante Deportes La Serena, resultado que dejó a los viñamarinos asentados en zona de Copa Sudamericana y cerca de los cupos a Libertadores en la fecha 24 de la Liga de Primera.
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