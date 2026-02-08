Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.3°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Las postales que dejó el triunfo de la UC frente a Deportes Concepción por la Liga de Primera

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Universidad Católica venció 2-0 a Deportes Concepción en el Claro Arena por la segunda fecha de la Liga de Primera. Los goles para los cruzados fueron obra de Fernando Zampedri y Justo Giani a los 51' y 71' respectivamente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados