El reestreno de Holgado no le bastó a Coquimbo en su derrota ante D. Concepción
Coquimbo Unido contó con el redebut del delantero Rodrigo Holgado en el club, pero el elenco "pirata" terminó lamentando una derrota de 1-0 a manos de Deportes Concepción, que en la quinta fecha de la Liga de Primera celebró su primer triunfo gracias a un penal de Leonardo Valencia (14').
