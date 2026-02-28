Inician trabajos en Plaza Italia por retorno de estatua de Baquedano
Inician trabajos en Plaza Italia por retorno de estatua de Baquedano
Durante los últimos días comenzaron los trabajos para reinstalar el monumento al general Manuel Baquedano en el centro de Santiago, que regresará tras casi cinco años luego de ser retirado en 2021 por daños.
