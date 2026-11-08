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Huachipato naufragó en su visita a La Calera

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Un importante triunfo logró Unión La Calera sobre Huachipato, que le permitió salir de momento del último lugar del Campeonato Nacional y se ilusiona con salvarse del descenso.

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