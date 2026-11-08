Una multitud de hinchas colmó Plaza Italia para celebrar la estrella 35 de Colo Colo
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Consumado el título número 35 de Colo Colo tras vencer a Ñublense en Chillán, una gran cantidad de fanáticos salió por las calles de Santiago y se reunieron en la icónica Plaza Italia para dar rienda suelta a las celebraciones.
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