Nuevo camino donde deja laureles: Colo Colo celebró con todo la obtención de su título 35 de Primera División este domingo, alzando el trofeo "Huemul de Plata" tras vencer por 2-1 a Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026; siendo su primera corona como forastero en Chillán.

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