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Más de 2.000 bomberos participaron de la prueba “Corramos por la vida” realizada en el Costanera Center, actividad que busca generar cambios en la conducta alimenticia y deportiva de los voluntarios, con el fin de prevenir accidentes cardiovasculares y enfermedades relacionadas.
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