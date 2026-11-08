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Más de 2.000 bomberos participaron en desafío por la salud en el Costanera Center

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Más de 2.000 bomberos participaron de la prueba “Corramos por la vida” realizada en el Costanera Center, actividad que busca generar cambios en la conducta alimenticia y deportiva de los voluntarios, con el fin de prevenir accidentes cardiovasculares y enfermedades relacionadas.

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