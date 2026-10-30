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Javier Correa fulminó a U. de Concepción con cuatro goles

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Javier Correa se alzó como la gran figura de Colo Colo en su abultado 6-1 sobre Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera, anotando cuatro goles para que los albos dejen atrás una racha de cuatro partidos sin triunfos y, además, den un paso más rumbo al título de campeón.

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