La Roja Sub 17 empató 2-2 ante Uruguay este jueves en un partido a puertas cerradas en "Juan Pinto Durán", en el primero de los dos amistosos preparación para el Mundial de la categoría en Catar, que empieza el 19 de noviembre. Los goles de Chile fueron de Andher González y Amaro Pérez. La revancha será el sábado, en el Bicentenario de La Florida.

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