José Sanhueza se lució para rescatar el triunfo de U. de Concepción ante O'Higgins
Publicado:
Fotos Destacadas
Marcha LGBT en la Alameda estuvo marcada por críticas al Gobierno de Kast
Real Madrid matizó su crisis con ajustado triunfo contra Sevilla que zafó del descenso
La remontada de Huachipato sobre La Calera en Talcahuano
Fotos Recientes
La desazón de Deportes Concepción tras la derrota ante Everton en el "Ester Roa"
Un emocionado Robert Lewandowski se despidió de Camp Nou en el triunfo de Barcelona sobre Betis
Colo Colo se desató ante Ñublense en el Monumental y llegará encendido al clásico con la UC
El portero José Sanhueza fue la gran figura del encuentro que terminó con victoria para Universidad de Concepción por 0-1 ante O'Higgins en Rancagua. El meta del "campanil" contabilizó hasta diez atajadas que le permitieron a los de Ricardo Viveros irse con los abrazos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados