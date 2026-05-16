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José Sanhueza se lució para rescatar el triunfo de U. de Concepción ante O'Higgins

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El portero José Sanhueza fue la gran figura del encuentro que terminó con victoria para Universidad de Concepción por 0-1 ante O'Higgins en Rancagua. El meta del "campanil" contabilizó hasta diez atajadas que le permitieron a los de Ricardo Viveros irse con los abrazos.

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