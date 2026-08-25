La formación de Coquimbo para el duelo pendiente ante la UC por la Liga de Primera
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Este es el once inicial de Coquimbo Unido, que recibirá mañana miércoles a Universidad Católica a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" en un duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera, que fue aplazado hace dos semanas por la participación de ambos equipos en octavos de final de la Copa Libertadores.
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