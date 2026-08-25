Este es el once inicial de Coquimbo Unido, que recibirá mañana miércoles a Universidad Católica a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" en un duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera, que fue aplazado hace dos semanas por la participación de ambos equipos en octavos de final de la Copa Libertadores.

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