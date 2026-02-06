El Team Chile desfiló en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina
Con Matilde Schwencke y Sebastián Endrestad como abanderados, el Team Chile tuvo este viernes su desfile en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.
