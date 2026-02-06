Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago32.7°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El Team Chile desfiló en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Con Matilde Schwencke y Sebastián Endrestad como abanderados, el Team Chile tuvo este viernes su desfile en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados