La U de Fernando Gago buscará repuntar en la Liga de Primera en su desafío ante La Serena

Luego de su paso por la Copa de la Liga, Universidad de Chile vuelve a las andanzas en la Liga de Primera cuando este domingo 5 de abril reciba a Deportes La Serena en el Nacional por la octava fecha, a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT).

Los "azules" llegan recuperados con una sólida victoria frente a Audax Italiano en el novedoso torneo. Por lo que para Fernando Gago será vital sostener los resultados positivos para encaminar una temporada que los tiene décimos con 10 puntos y lejos del liderato.

Para Gago será el estreno en el torneo nacional, e intentará mantener el nivel de los azules para empezar a repuntar en la pelea por el título.

Buscando repetir el triunfo, la posible alineación será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Damián Arce, Lucas Romero; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

En contraste, aunque los "granates" venían con una serie de invictos en la Primera División su rendimiento se vio empañado con un paso sin victorias por la Copa de la Liga, donde cayeron ante el cuadro itálico por 3-1 y 2-1 ante Unión La Calera.

El único registro que aferra a los pupilos de Felipe Gutiérrez es el empate 2-2 que registraron frente a la U de John Valladares, en su debut por el Grupo D en Ñuñoa.

Con arbitraje de Mario Salvo, todos los detalles de este partido podrás seguirlos gracias al Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.