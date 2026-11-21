La U extendió su rendimiento perfecto en El Teniente con sufrido triunfo ante O'Higgins
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Pese a jugar gran parte del duelo con diez hombres, Universidad de Chile superó por 0-1 a O'Higgins en El Teniente gracias a un golazo de Eduardo Vargas, resultado que le dio su cuarto festejo en Rancagua este 2026 después de vencer en este mismo reduco como local a Cobresal, Everton y Ñublense en la Liga de Primera.
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