Universidad de Chile obtuvo un revitalizador triunfo en la fecha 24 de la Liga de Primera, ya que con un 6-0 a Ñublense en Rancagua llegó a 45 unidades, para quedar a nueve de Colo Colo. Además cortó una racha invicta del técnico Juan José Ribera, quien no caía frente a los "azules" desde hace siete partidos, una racha que se remontaba desde 2021. Los chillanejos, por su lado, sumaron cinco derrotas consecutivas.

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