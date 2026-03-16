Los volantes Alvaro Madrid y Claudio Aquino anotaron los goles que permitieron a Colo Colo vencer por 2-0 a Huachipato en el Monumental por el cierre de la fecha 7 en la Liga de Primera. Con este resultado, el "Cacique" se encaramó con 15 puntos al liderato del torneo antes de un receso por el inicio de la Copa de la Liga.

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