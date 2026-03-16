Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago16.9°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Madrid y Aquino guiaron la victoria de Colo Colo frente a Huachipato en el Monumental

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Los volantes Alvaro Madrid y Claudio Aquino anotaron los goles que permitieron a Colo Colo vencer por 2-0 a Huachipato en el Monumental por el cierre de la fecha 7 en la Liga de Primera. Con este resultado, el "Cacique" se encaramó con 15 puntos al liderato del torneo antes de un receso por el inicio de la Copa de la Liga.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados