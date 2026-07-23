Municipio autorizó el "Ester Roa" para el Concepción vs. O'Higgins tras revisión de la cancha

Luego de algunos días de incertidumbre, este jueves llegó la autorización para el que el Estadio "Ester Roa Rebolledo" albergue entre Deportes Concepción y O'Higgins este domingo 26 de julio, por la fecha 16 de la Liga de Primera.

Fue el propio alcalde penquista, Héctor Muñoz, quien entregó la noticia después de una visita inspectiva junto a otras autoridades municipales y dirigentes del "León de Collao".

"La cancha está en condiciones de jugar. Si pueden haber algunos problemas se puede recuperar nuevamente para el partido de la próxima semana y eso es lo que conversamos con el equipo", comentó durante esta jornada el jefe comunal.

Muñoz confirmó que el compromiso de este fin de semana se llevaría a cabo siempre que el tiempo así lo permita, pues se pronostican nuevas precipitaciones en nuestro país.

"Siempre van a haber problemas en una ciudad como Concepción que llueve bastante, pero también en el día a día los partidos tienen que seguir, no estamos en estado de catástrofe", subrayó.

Con los lilas en el puesto 14 a un punto de la zona de descenso y O'Higgins décimo y en medio de una llave de Copa Sudamericana ante Boca Juniors, ambos se medirán este domingo a las 20:30 horas, con arbitraje de Mathías Riquelme.

Cabe recordar que las consecuencias del sistema frontal y tren atmosférico obligaron a suspender el Coquimbo Unido y Universidad de Concepción ante la inundación de algunos sectores del Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y la emergencia en la zona por la activación de quebradas.

Por otra parte, el Unión La Calera vs. Everton fue reprogramado desde el día viernes 24 al lunes 27 de julio, pues la cancha sintética del "Nicolás Chahuán Nazar" quedó cubierta por barro, siendo necesarios un par de días para que sea despejada.

Los vientos también causaron daños en los techos de los estadios de Chillán y Temuco, aunque sin complicaciones para su funcionamiento y programación de partidos.