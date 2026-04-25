O'Higgins festejó su segundo triunfo al hilo como forastero tras batir a Ñublense en Chillán
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O'Higgins se encontró con las alegrías fuera de casa y este sábado hiló su segundo triunfo consecutivo en condición de forastero. Los rancagüinos vencieron 0-2 a Ñublense con goles de Thiago Vecino y Francisco González para añadir el registro a su pasada victoria ante Cobresal.
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