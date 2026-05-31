O'Higgins perdió ante Everton y lamentó su tercera caída consecutiva como local en la Liga
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O'Higgins no lo pasa bien en el plano local. Pese a lograr la clasificación a play-offs de octavos en la Copa Sudamericana, el elenco de Lucas Bovaglio cayó ante Everton por 2-3 en El Teniente y acumuló su tercera derrota consecutiva como anfitrión en la fecha 14 de la Liga de Primera.
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