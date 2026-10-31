[Radio en vivo 🎙] Las reacciones tras el triunfo de la UC en el clásico universitario
Sigue el compromiso en Cooperativa.cl.
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Este domingo, U. Católica y U. de Chile se ven las caras en el Claro Arena para disputar el clásico universitario número 203 de la historia, donde se juegan puntos cruciales en la carrera por el cupo "Chile 2" para la Copa Libertadores.
Sigue el compromiso en Cooperativa.cl:
1-0: 3' Clemente Montes (UC)
14:59 - | Garnero en rueda de prensa: Fuimos justos ganadores, peleamos en los momentos que tuvimos que pelear, ganamos duelos individuales, lo que era una carencia que teníamos
14:58 - | Coloccini: No hay que quitarle mérito al trabajo que hizo Católica en fase defensiva y nos neutralizó bien el ataque nuestro
14:49 - | Fabricio Coloccini atiende a los medios en la rueda de prensa, ya que Gago fue expulsado después del clásico universitario
14:38 - | Tras el partido, Fernando Gago fue expulsado por reclamos al árbitro Diego Flores
14:37 - | ¡Final en el Claro Arena! La UC venció por 1-0 a la U en el clásico universitario 203
14:13 - | ¡Gol anulado! El árbitro Diego Flores demoró, pero invalidó la anotación de Justo Giani por fuera de juego. Se mantiene el 1-0 de la UC ante la U
14:13 - | ¡Gol de la UC! Justo Giani anotó el 2-0 sobre la U en el minuto 77
13:26 - | Terminó la primera parte en el Claro Arena. La UC gana por 1-0 a la U con gol de Clemente Montes
12:52 - | Así fue el gol de Clemente Montes para la UC ante la U
%u26BD%uD83D%uDD35%u26AA ¡QUÉ COMIENZO DE LA FRANJA! Tremenda jugada asociada de #LosCruzados que tuvo la finiquitación de Clemente Montes, para el primero de #LosCruzados ante #LaU, en este #MatchdayDomingo. Disfruta de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax %uD83D%uDCF2%uD83D%uDCBB Link en la BIO %uD83D%uDCCD ¡Se abrió la cuenta en el Claro Arena! Abre también la tuya y comienza a ganar con Mercado Pago. #MercadoPago #AbreTuCuenta #GanaConMercadoPago— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 1, 2026
12:37 - | ¡Gol de entrada de Universidad Católica! En el minuto 3 del clásico, Clemente Montes anotó el 1-0 ante la U
12:21 - | Comenta en Cooperativa
Ad portas del pitazo inicial ¿Cuál es tu pronóstico para el clásico Universitario 203 entre la UC y la U? ¿Te la juegas con un marcador? Comenta con @Cooperativa o manda un mensaje de voz al 56978880770 https://t.co/9cyxpoltSV https://t.co/XYyNxblM05— Cooperativa (@Cooperativa) November 1, 2026
12:19 - | FORMACIÓN U. DE CHILE: Castellón; Lichnovsky, Zaldivia, Ramírez; Reinhart, Aránguiz; Guerrero, Morales; Arce; Vargas, Vásquez
12:19 - | FORMACIÓN U. CATÓLICA: Melo; Asta-Buruaga, Farías, J. I. Díaz, Mena; J. Valencia, Martínez, Cuevas; Rossel, Zampedri, Montes
12:10 - | Los equipos terminaron los trabajos precompetitivos y se retiran a camarines
12:08 - | Marín: "Mi gestión como director tiene que ver con lo fubolístico. No es de mala onda, pero (lo judicial) son cosas de lo que prefiero no hablar"
12:07 - | Aldo Marín, director de Azul Azul, por la citación de los gerentes Manuel Mayo e Ignacio Asenjo como imputados en el Caso Sartor: "Son investigaciones, y mientras esté en eso prefiero no hablar. Es mejor esperar. No sé el tenor de lo que pasa judicialmente"
12:05 - | Aldo Marín, director de Azul Azul: "Hemos alcanzado un buen nivel futbolístico, Fernando Gago dio con el equipo"
12:04 - | Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por el papelón en las bases del Ascenso y el caso San Marcos: "Nosotros lo que siempre aplicamos en la norma notificada, publicada y escrita"
12:02 - | Nuestro periodista Francisco Caneo nos cuenta que el DT de La Roja, Nicolás Córdova, llegó al Claro Arena junto al gerente de selecciones Felipe Correa para ver el clásico universitario
11:52 - | Los jugadores de campo de la UC y la U se sumaron al trabajo precompetitivo en la cancha
11:50 - | Parte médico de la UC para el clásico universitario: Gary Medel sigue de baja por fractura de pulgar mano izquierda
%u2695%uFE0F #ParteLeukotape: Universidad Católica vs Universidad de Chile | Fecha 26 Liga de Primera Mercado Libre 2026 %uD83D%uDD39 Francisco Valdés: Esguince muñeca. %uD83D%uDD39 Jeffrey Sekgota: Desgarro cuádriceps. %uD83D%uDD39 Gary Medel: Fractura de pulgar mano izquierda. %uD83D%uDD39 Bernardo Cerezo: Cirugía menisco rodilla. %uD83D%uDD39 Branco Ampuero: Tendinopatía tibial posterior de tobillo. %uD83D%uDD39 Daniel González: Tendinopatía por contusión de tobillo. #Leukotape— Universidad Católica (@Cruzados) November 1, 2026
11:48 - | Tagle y la elección de la ANFP, donde postula como vicepresidente: "La unidad tiene que darse detrás de quien gane la elección. Intentar modificar el proceso y el calendario electoral no me parece"
11:48 - | Tagle: "Cuando salí de Cruzados dejé claro que no iba a ser un comentarista de la nueva gestión"
11:46 - | Juan Tagle, expresidente de Cruzados: "Se vive con el mismo sufrimiento, quizás con menos ansiedad. Estamos peleando algo muy importante. Esperamos recuperar el paso; volver a ganar, tal como venimos haciendo hace tantos años en nuestro estadio en el clásico universitario"
11:43 - | Los arqueros de ambos equipos son los primeros en iniciar el calentamiento
11:42 - | ¡EQUIPO QUE GANA REPITE EN EL "BULLA"! Tal como Gago adelantó, Universidad de Chile mantiene su oncena para el clásico
11:41 - | ¡FORMACIÓN "CRUZADA" CONFIRMADA! Revisa la alineación de Universidad Católica
11:24 - | Garnero aclaró sus palabras sobre que "la U es favorito" para el clásico: "En Argentina si le dices al otro que está bien, es medio mufa. Era una broma para Gago. Es un clásico, con dos equipos peleando un lugar en Copa Libertadores"
11:19 - | Daniel Garnero, DT de la UC, en TNT Sports: "Buscar el mejor nivel individual, emocional. Nos está costando tener una reacción deportiva. Son cosas que pasan. De nuestro se busca esa competitividad interna"
11:19 - | Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, llegó al Claro Arena: "Vamos a hablar después del resultado"
11:13 - | Y así está el vestuario azul
11:13 - | Así está el camarín "cruzado"
11:11 - | Hace minutos los equipos arribaron al Claro Arena. Está todo listo en San Carlos de Apoquindo, con un sol radiante
11:09 - | La U repetirá equipo: Fernando Gago confirmó que su oncena inicial "es lo mismo" de los últimos partidos
11:05 - | Fernando Gago, DT de la U, en TNT Sports: "Todos los partidos son importantes, más un clásico y porque estamos compitiendo en la parte alta de la tabla. Como digo siempre, hasta que matemáticamente nos dé vamos a seguir peleando
11:05 - | El público poco a poco comienza a llegar al Claro Arena. El partido será únicamente con la parcialidad local de la UC: Aforo autorizado de 18.000
11:03 - | Ya puedes seguir la previa y todos los detalles en la señal de Cooperativa Deportes
[Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡Súbele a la @Cooperativa, que se viene el #clasicouniversitario 203! Ya vivimos la previa en directo desde el Claro Arena junto a @ernestomatomato, @TPRIETORADIO, Igor Ochoa, @sesnaola y todo nuestro equipo https://t.co/u4Q7uv4ynh https://t.co/AsOy77kxj5— Cooperativa (@Cooperativa) November 1, 2026
10:44 - | La UC palpita el duelo con el recuerdo del primer clásico
%uD83D%uDDD3%uFE0F Un 1 de noviembre de 1909 se disputó el primer Clásico Universitario, en la cancha de El Carmen %u26BD Un partidazo donde #LosCruzados igualaron 3-3. En la imagen, la formación de ambos equipos. #EfemérideCruzada %uD83D%uDD35%u26AA https://t.co/GgTLMyOJ6A— Universidad Católica (@Cruzados) November 1, 2026
10:43 - | Repasa el equipo azul
[Fotos] ¡Quiere dar el golpe en el Claro Arena! La formación de la U para el clásico ante la UC https://t.co/U2DN9VcP2R https://t.co/R920fFk8hD— Cooperativa (@Cooperativa) November 1, 2026
10:29 - | Revisa el 11 que prepararon los "cruzados"
[Fotos] La oncena de Universidad Católica para el clásico ante U. de Chile en el Claro Arena https://t.co/XW5i3VPRKS https://t.co/zcx1f2fjEa— Cooperativa (@Cooperativa) November 1, 2026
09:35 - | La U confirmó su lista de citados para la visita al Claro Arena
09:25 - | La UC optó por el minimalismo para presentar el partido de hoy
09:23 - | Con Zampedri y Vargas: Así anunció el clásico la página oficial del Campeonato Chileno
09:18 - | Participa junto a Cooperativa
¡Duelo estelar en el Claro Arena! ¿Cómo terminará el clásico universtiario 203 entre la UC y la U? https://t.co/1p28lsMVHl— Cooperativa (@Cooperativa) November 1, 2026
09:14 - | Revisa cómo llegan ambos equipos
[PREVIA] La UC y la U se juegan una "final" por el Chile 2 en el clásico universitario 203 https://t.co/t0i9sE28pi https://t.co/JQZHvHJuzZ— Cooperativa (@Cooperativa) November 1, 2026
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