Resumen: Colo Colo le sacó 10 puntos a sus más cercanos perseguidores
El cuadro albo venció a La Serena y quedó por encima de la UC y Coquimbo Unido.
El cuadro albo venció a La Serena y quedó por encima de la UC y Coquimbo Unido.
Colo Colo dio una nueva muestra de su contundencia al batir por 2-4 a Deportes La Serena para sacarle 10 puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Coquimbo Unido.
El cuadro albo fue sólido en materia ofensiva y con goles de Felipe Méndez, Leandro Hernández, Lautaro Pastrán y Fernando Marchant llegó a 33 puntos para ampliar su distancia como líder indiscutido.
Como escoltas quedaron cruzados y "piratas" luego de los triunfos que lograron ante Huachipato y Limache, respectivamente.
El cuadro estudiantil se impuso por 0-3 en Talcahuano con anotaciones de Clemente Montes, Justo Giani y Diego Corral.
El actual campeón, en tanto, sumó de a tres en Quillota con tantos de Alfonso Parot (autogol), Alejandro Camargo y Nicolás Johansen.
Mientras que Universidad de Chile sumó un nuevo capítulo en su irregularidad al vencer en trabajado partido a Deportes Concepción por 2-1 con doblete de Eduardo Vargas.
Resultados de la fecha 14
Domingo 31 de mayo
1-0: 10' Vicente Alvarez (LIM); 1-1: 39' Alfonso Parot en contra (COQ); 1-2: 49' Alejandro Camargo (COQ); 2-2: 54' Gonzalo Sosa (LIM); 2-3: 62' Nicolás Johansen (COQ)
0-1: 51' Clemente Montes (UC); 0-2: 77' Justo Giani (UC); 0-3: 90+6' Diego Corral (UC)
0-1: 9' Lucas Soto (EVE); 1-1: 32' Francisco González (OHI);1-2: 45+3' Thiago Vecino, en contra (EVE); 1-3: 89' Julián Alfaro (EVE); 2-3: 90+3' Francisco González (OHI)
Sábado 30 de mayo
0-1: 43' Víctor Méndez (CC); 1-1: 45+4' Bruno Gutiérrez (DLS); 1-2: 47' Leandro Hernández (CC); 2-2: 51' Diego Rubio (DLS); 2-3: 64' Lautaro Patrán (CC); 2-4: 90+3' Francisco Marchant (CC)
1-0: 24' Eduardo Vargas, de penal (UCH); 1-1: 58' Mario Sandoval (CON); 2-1: 84' Eduardo Vargas (UCH)
Viernes 29 de mayo
0-1: 14' Ignacio Jeraldino, de penal (ÑUB)
Tabla de posiciones
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|14
|33
|+14
|Libertadores
|2
|U. Católica
|14
|23
|+11
|Libertadores
|3
|Coquimbo
|14
|23
|+4
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|14
|22
|+5
|Sudamericana
|5
|Huachipato
|14
|22
|+1
|Sudamericana
|6
|Limache
|14
|21
|+8
|Sudamericana
|7
|Palestino
|14
|21
|+1
|-
|8
|Ñublense
|14
|21
|-1
|-
|9
|U. de Chile
|13
|20
|+5
|-
|10
|O'Higgins
|13
|19
|-1
|-
|11
|U. de Concepción
|14
|19
|-9
|-
|12
|Deportes La Serena
|14
|17
|-4
|-
|13
|Audax Italiano
|14
|15
|-3
|-
|14
|Cobresal
|14
|13
|-7
|-
|15
|Deportes Concepción
|14
|11
|-10
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|14
|11
|-14
|Descenso
Tabla de goleadores
Programación
Viernes 12 de junio
Sábado 13 de junio
Domingo 14 de junio
La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.
- Clasificación a copas internacionales:
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:
a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.
b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.
c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.
d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:
a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.
b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.
c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.
d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.