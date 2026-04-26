Un gol anulado privó a Huachipato de festejar en su visita a Deportes La Serena en La Portada
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Huachipato lamentó un gol anulado que lo privó de festejar en su visita a Deportes La Serena por la undécima fecha de la Liga de Primera. Con el 0-0 en La Portada, los de Talcahuano sumaron su primer empate en condición de forastero durante todo lo que va de 2026.
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