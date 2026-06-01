[VIDEO] "Mano de bloqueo, antinatural": Así operó el VAR en el penal de Concepción a favor de la U

La ANFP publicó este lunes los audios del VAR durante un penal cometido por Deportes Concepción en el partido ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, en la fecha 14 de la Liga de Primera.

En la acción, Maximiliano Guerrero remató desde fuera del área y Fausto Grillo desvió el balón con la mano.

Desde el VAR, Franco Jiménez hizo el llamado y en la revisión le informó al árbitro Mario Sepúlveda que hubo una "mano de bloqueo, antinatural", castigada con penal y sin amonestación.

El VAR en los duelos Cobresal-Ñublense y Limache-Coquimbo

La ANFP también dio a conocer los audios del VAR de los partidos de Cobresal-Ñublense y Deportes Limache-Coquimbo Unido.

En el partido en El Salvador, Christian Moreno cometió una mano en el área y el VAR llamó al juez Claudio Díaz, quien detectó la infracción para cobrar penal.

Y en Quillota, el VAR revisó una dura patada de Yerko González en el abdomen a Alejandro Azocar. El árbitro Manuel Vergara, en primera instancia, amonestó al jugador de Limache; sin embargo, tras revisar la acción, se determinó "juego brusco grave" y expulsó al 23 del cuadro tomatero.