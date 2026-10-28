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Vozinha y Vargas comandaron el equipo ideal de la fecha 25 de la Liga de Primera

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El arquero de Colo Colo, Vozinha, de gran actuación ante Palestino, y el delantero de Universidad de Chile Eduardo Vargas, autor de tres goles contra Everton, lideran el equipo ideal de la fecha 25 de la Liga de Primera.

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