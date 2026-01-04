El canterano Gonzalo García brilló con un triplete en la goleada 5-1 de Real Madrid sobre Real Betis en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la fecha 18 de La Liga. Los otros tantos fueron de Raúl Asencio y Fran García, mientras que Cucho Hernández anotó el descuento.

