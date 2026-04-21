Chelsea perdió por 3-0 ante Brighton & Hove Albion en la fecha 34 de la Premier League, sumó su quinta derrota consecutiva sin marcar goles y cayó al séptimo lugar con 48 puntos, a siete de la zona de clasificación a la Liga de Campeones, resultado que lo dejó prácticamente sin opciones de acceder al torneo continental tras más de 380 minutos sin convertir y en medio de una racha negativa que incluye caídas ante Newcastle, Everton, Manchester City y Manchester United.

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