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Doblete de Pedro Neto dio el triunfo a Chelsea en un accidentado cruce ante Everton

Publicado: | Fuente: YouTube
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Chelsea venció por 0-2 a Everton en el "Hill Dickinson" Stadium por la séptima fecha de la Premier League gracias a un doblete de Pedro Neto, resultado que le permitió a la escuadra forastera trepar al cuarto puesto de la clasificación con 13 puntos y dejar al dueño de casa en la séptima casilla con 10 unidades, en un compromiso marcado por la salida en camilla del guardameta visitante Emiliano Martínez tras sufrir un fuerte choque contra Jarrad Branthwaite.

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