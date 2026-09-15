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Liverpool agravó el momento de Tottenham y lo eliminó de la EFL Cup

Publicado: | Fuente: YouTube
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Liverpool no pasó complicaciones para endosarle un 3-1 a Tottenham en Anfield y eliminarlo de la EFL Cup en dieciseisavos de final. Con goles de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai; el cuadro "red" agravó la crisis de la escuadra dirigida por Roberto De Zerbi, que cuenta solo la victoria ante Charlton durante la ronda anterior como la única alegría en 5 partidos de lo que va de temporada.

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