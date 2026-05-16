Pep Guardiola alzó su título 20 con Manchester City tras conquistar la FA Cup
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Pep Guardiola alzó su título número 20 con Manchester City este sábado, tras conquistar la final de la FA Cup por 1-0 ante Chelsea en el Estadio de Wembley. Es la tercera vez que el español gana es torneo, sumándose a cinco Copas de la Liga, tres Community Shield, seis Premier League, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes de la FIFA.
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