Pep Guardiola alzó su título número 20 con Manchester City este sábado, tras conquistar la final de la FA Cup por 1-0 ante Chelsea en el Estadio de Wembley. Es la tercera vez que el español gana es torneo, sumándose a cinco Copas de la Liga, tres Community Shield, seis Premier League, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes de la FIFA.

LEER ARTICULO COMPLETO