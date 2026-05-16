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Bayern Munich celebró con el título en Alemania tras la última fecha de la Bundesliga

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Bayern Munich celebró con el título de la Bundesliga en el Allianz Arena este sábado, tras golear por 5-1 a Colonia en la última fecha de la liga alemana. El cuadro bávaro levantó por 34° vez el trofeo, el segundo consecutivo de la mano de Vincent Kompany en la banca.

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