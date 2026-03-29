Mark González volvió a decir presente en Duelo de Leyendas en Liverpool
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El exdelantero chileno Mark González volvió a decir presente en un Duelo de Leyendas en Liverpool, esta vez en el que se rindió un emotivo homenaje al fallecido futbolista Portugués Diogo Jota. El campeón de América también estuvo presente en el partido hace un año cuando los de Anfield se midieron ante Chelsea.
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